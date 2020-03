Austrian Airlines suspend ses vols

Article publié le 16 mars 2020 par David Dagouret

La compagnie autrichienne annulera toutes ses liaisons entre le 19 mars et le 28 mars 2020.

Austrian Airlines, compagnie du groupe Lufthansa Group, a annoncé qu'elle suspendra temporairement ses vols réguliers à partir du jeudi 19 mars 2020.

Le dernier vol portant le numéro OS 066 atterrira à Vienne en provenance de Chicago le 19 mars à 8h20. Dans un premier temps, Austrian Airlines annulera tous les vols jusqu'au 28 mars 2020, et les passagers qui ont réservé un vol auprès d'Austrian Airlines pendant cette période seront réacheminés sur d'autres compagnies aériennes si possible.

Les compagnies aériennes de Lufthansa Group réduiront encore leur programme de vols court et long-courriers. Les annulations, qui seront publiées dès demain 17 mars, entraîneront une forte baisse des services long-courriers, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique centrale et du Sud. Dans l'ensemble, la capacité de Lufthansa Group sur les lignes long-courriers sera réduite de 90 %.

Malgré les annulations massives, Lufthansa, Eurowings et Austrian Airlines ont programmé plus de 20 vols spéciaux avec plus de 6 000 passagers en court préavis pour ramener les croisiéristes et les vacanciers chez eux.

Carsten Spohr, président du conseil d'administration de la Deutsche Lufthansa AG, a déclaré : "il ne s'agit plus maintenant de questions économiques, mais de la responsabilité que les compagnies aériennes assument dans le cadre des infrastructures critiques de leur pays d'origine".

