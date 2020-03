Bamboo Airways ira à Munich

Article publié le 4 mars 2020 par David Dagouret

La compagnie vietnamienne a signé un accord pour exploiter des lignes entre le Vietnam et Munich.

Bamboo Airways et l'Aéroport de Munich ont signé un protocole d'accord pour le lancement de deux lignes entre le Vietnam et l'Allemagne. Ce protocole d'accord a été signé le 02 mars dernier à l'aéroport de Munich avec M Bui Quang Dung, Directeur Général Adjoint de la compagnie aérienne et M Andreas Von Puttkamer, Vice Président de l'aéroport de Munich Airport.

Deux lignes directes seront lancées à partir du mois de juillet 2020, un vol par semaine entre Hanoi et Munich et deux vols par semaines entre Ho Chi Minh Ville et Munich. Ces routes seront exploitées en Boeing 787-9 Dreamliner.

Précisons que Bamboo Airways débutera ses activités en Europe à partir du 29 mars prochain avec l'ouverture d'une ligne entre le Vietnam et la République Tchèque.

