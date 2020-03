Boeing suspend sa production dans la région de Seattle

Article publié le 24 mars 2020 par David Dagouret

Les sites du Puget Sound cesseront leurs activités pendant 14 jours à compter du 25 mars.

Boeing a annoncé la suspension temporaire des activités de production dans ses usines du Puget Sound (autour de Seattle) en raison de l’état d’urgence proclamé dans l’État de Washington, et suite à l’accélération de la propagation du coronavirus dans la région.

La suspension des activités de production débutera à partir du mercredi 25 mars pour les sites de la région de Seattle et durera 14 jours.

Les employés qui peuvent travailler à domicile poursuivront leur activité en télétravail. Ceux qui ne peuvent pas travailler à distance recevront une indemnité pendant les 10 premiers jours ouvrables de la période de suspension.

Dave Calhoun, président-directeur général de Boeing a déclaré : "cette mesure nécessaire a pour but de protéger nos employés et les communautés où ils travaillent et vivent. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les autorités responsables de la santé publique, et sommes en contact avec nos clients, nos fournisseurs et tous nos partenaires concernés par cette suspension temporaire. Nous regrettons les difficultés qu’implique cette décision pour ces entreprises, ainsi que pour nos employés, mais il est vital de préserver la santé et la sécurité de tous ceux qui prennent part au développement de nos produits et services, ainsi que de contribuer à l’effort national entrepris contre la propagation du virus COVID-19. Nos employés, nos clients et les partenaires de notre chaîne des fournisseurs demeurent la première de nos priorités lorsque nous évaluons l’évolution de la situation. C’est une période sans précédent pour les entreprises et les communautés du monde entier."





