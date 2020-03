Cape Air et TravelCar signent un partenariat

Article publié le 11 mars 2020 par David Dagouret

Il s'agit de la première compagnie américaine a signer un partenariat avec TravelCar.

Cape Air et TravelCar ont signé un partenariat pour proposer un parking à l'aéroport aux passagers de la compagnie aérienne. Cape Air est une compagnie aérienne américaine, proposant des vols dans tous les Etats-Unis ainsi qu'aux Caraïbes. Cape Air est la première compagnie aérienne américaine à signer un partenariat avec TravelCar qui compte désormais 21 partenaires aériens.

Ahmed Mhiri, fondateur et CEO de TravelCar a déclaré : "cette nouvelle collaboration nous permet d'accompagner Cape Air dans sa stratégie de ventes additionnelles avec pour objectif de fidéliser sa clientèle en lui offrant une expérience de voyage complète. Les clients de Cape Air peuvent bénéficier de l'ensemble de nos 5000 offres parkings aux US et dans 63 pays à des tarifs très attractifs et avec de nombreuses options disponibles."

Trish Lorino, Présidente adjointe marketing et relations publiques de Cape Air a déclaré : "nous cherchons sans cesse à améliorer et compléter l’expérience client de nos passagers. Nous estimons qu’en proposant à nos clients une manière de se rendre à l’aéroport, nous pouvons accroître leur satisfaction et fidélité. Nous sommes ravis de collaborer avec TravelCar pour cette solution."





Liens commerciaux

Sur le même sujet