Covid-19 : Aegean Airlines réduit ses opérations

Article publié le 18 mars 2020 par David Dagouret

La compagnie grecque annonce également une flexibilité sur ses réservations.

En raison de l’évolution du virus, la compagnie grecque Aegean Airlines annonce réduire ses opérations. Dans les prochains jours et jusqu'à la fin du mois d’avril, la majorité des fréquences du réseau international seront progressivement supprimées et le réseau national sera lui aussi considérablement réduit en termes de fréquences. Un service minimum vers les principales destinations de l’Union Européenne et vers toutes les destinations domestiques sera maintenu pour le moment.

La compagnie aérienne a déjà mis en place une politique de modification de réservation sans frais pour ses passagers s'ils souhaitent reprogrammer leur voyage à une date ultérieure. En outre, pour les passagers dont les vols sont annulés et qui ne souhaitent pas immédiatement effectuer une nouvelle réservation, Aegean Airlines offrira désormais un bon d’achat d'une valeur égale à celle du billet original. Le bon peut être utilisé par le passager sur n'importe quelle ligne du réseau d'Aegean Airlines et d'Olympic Air pendant un an après son émission.

