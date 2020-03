Covid-19 : Airbus annonce la reprise de sa production en France et en Espagne

Article publié le 23 mars 2020 par David Dagouret

Le constructeur européen avait suspendu ses activités depuis le 17 mars dernier.

Airbus a annoncé que l'entreprise prévoyait une reprise partielle de sa production en France et en Espagne à partir d'aujourd'hui, lundi 24 mars. Le constructeur aéronautique européen avait suspendu ses activités le 17 mars dernier pour mettre en place des conditions de santé et de sécurité pour que ses employés puissent travailler en toute sécurité pendant cette période de pandémie du coronavirus.

Pour toutes les autres activités hors production, Airbus continue dans la mesure du possible à soutenir mondialement le travail à distance. Il sera demandé à certains employés de revenir à leur poste de travail afin d’assurer la continuité des opérations après la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. En février, la chaîne d’assemblage final de Tianjin (Chine) a repris ses activités après une fermeture provisoire liée à l’épidémie de coronavirus. Elle est désormais parfaitement opérationnelle.

Guillaume Faury, Président exécutif (CEO) d’Airbus a déclaré : "la santé et la sécurité des employés sont la priorité absolue d’Airbus. Les postes de travail de nos sites français et espagnols ne rouvriront que s’ils sont conformes aux exigences. Je tiens à saluer l’engagement de nos employés qui assurent la continuité de nos activités en étroite coopération avec nos partenaires sociaux et autres parties prenantes. Dans le même temps, nous mettons tout en œuvre pour soutenir les personnes qui sont en première ligne afin de lutter contre le COVID-19 et de limiter sa propagation. Nous essayons d’être à la hauteur de nos valeurs, humbles devant la complexité de la situation, et d’apporter une contribution positive à la société en ces temps très difficiles."

