Covid-19 : Airbus suspend sa production en Espagne

Article publié le 30 mars 2020 par David Dagouret

Suite à la décision du gouvernement espagnol, le constructeur européen suspend ses activités en Espagne jusqu'au 9 avril.

Suite à la pandémie du coronavirus, le gouvernement espagnol a annoncé toutes les activités non essentielles dans toute l'Espagne était limitées entre le 30 mars et le 09 avril. Ainsi toutes les activités dans l'aviation commerciale, de la défense et de l'espace ainsi que des hélicoptères en Espagne sont mises en pause jusqu'au 9 Avril.

Liens commerciaux