Covid-19 : Airbus suspend temporairement ses activités

Article publié le 17 mars 2020 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique a indiqué suspendre ses activités pour les quatre prochains jours.

Suite à la mise en place des nouvelles mesures en France et en Espagne pour contenir la pandémie du coronavirus, Airbus a décidé de suspendre temporairement les activités de production et d'assemblage sur ses sites français et espagnols de la société pour les quatre prochains jours. D'après Airbus ce laps de temps sera suffisant à la société pour mettre en place des conditions de santé et de sécurité strictes en termes d'hygiène, de nettoyage et d'auto-distanciation.

