Covid-19 : LATAM réduit ses vols internationaux

Article publié le 15 mars 2020 par David Dagouret

La mesure s'appliquera principalement aux vols d'Amérique du Sud vers l'Europe et les États-Unis entre le 1er avril et le 30 mai 2020.

Le groupe LATAM Airlines et ses filiales ont annoncé une réduction d'environ 30 % des vols internationaux en raison de la baisse de la demande et des restrictions gouvernementales sur les voyages en réaction à la propagation du coronavirus. Pour l'instant, la mesure s'appliquera principalement aux vols d'Amérique du Sud vers l'Europe et les États-Unis entre le 1er avril et le 30 mai 2020.

Roberto Alvo, Directeur commercial et PDG élu du groupe LATAM Airlines a déclaré : "face à ce scénario complexe et en évolution constante, LATAM prend des mesures immédiates et avisées pour préserver la viabilité à long terme du groupe, tout en cherchant à sécuriser les projets de voyage des passagers et à protéger les emplois des 43 000 collaborateurs du groupe. Dans le même temps, nous conserverons la souplesse nécessaire pour prendre des mesures supplémentaires, si besoin, en raison de la rapidité à laquelle les événements évoluent."





