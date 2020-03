Covid-19 : Ryanair suspend tous ses vols vers l'Italie

Article publié le 10 mars 2020 par David Dagouret

----MAJ 14h09, la compagnie low-cost annule tous ses vols vers l'Italie.----- Suite à l'épidémie du coronavirus en Italie, la compagnie low-cost a décidé de réduire ses vols vers la péninsule iralienne jusqu'au 8 avril prochain.

Mise à jour du 10/03/2020à 14h09

Ryanair vient d'annoncer la suspension de l’ensemble de son programme de vols vers/depuis et en Italie, suite à la décision du gouvernement italien de "verrouiller" l'ensemble du pays pour contenir la propagation du virus Covid-19.

Ces réductions supplémentaires seront mises en œuvre comme suit :

Du mercredi 11 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair suspendra tous les vols intérieurs italiens.

Du vendredi 13 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair suspendra tous les vols internationaux italiens.

-------------------------------------------------------------------------

Ryanair a annoncé le lundi 9 mars de nouvelles réductions de son programme de vols à destination et au départ d'Italie et de ses vols domestiques italiens, en réponse au "verrouillage" des vols à destination/au départ de la zone orange dans le nord de l'Italie mis en place par le gouvernement italien le week-end dernier. En outre, un certain nombre d'autres pays de l'UE (Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Malte, Roumanie) ont restreint les vols à destination/au départ du nord de l'Italie avec effet immédiat.

Ces nouvelles réductions des programmes de vols peuvent être résumées comme suit :

Du mardi 10 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair suspendra tous les vols intérieurs italiens à destination/en provenance de Bergame, Malpensa, Parme et Trévise.

Du jeudi 12 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair appliquera un programme de vols fortement réduit pour les vols internationaux au départ et à destination de Bergame, Malpensa, Venise, Parme, Rimini et Trévise, qui ne seront assurés que les vendredis, samedis, dimanches et lundis. Toutes les liaisons à fréquences quotidiennes multiples (par exemple de Stansted à Malpensa) seront limitées à 1 vol (par jour) pendant chacun de ces 4 jours (vendredi, samedi, dimanche et lundi). +

Liens commerciaux

Sur le même sujet