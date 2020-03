Covid-19 : Ryanair suspend ses vols vers et depuis la Pologne

Article publié le 15 mars 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost annule tous ses vols vers/depuis la Pologne entre le 15 mars et le 31 mars.

Suite aux mesures prises par le gouvernement polonais de fermer l'ensemble de la Pologne pour contenir la propagation du coronavirus, Ryanair a annoncé qu'elle annulait tous les vols vers et depuis la Pologne et ce pour toutes ses compagnies Buzz et Lauda comprises. Toutes les liaisons seront donc annulées du 15 mars au 31 mars prochain.

