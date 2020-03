La Compagnie propose une carte des vins 100% bio

Article publié le 11 mars 2020 par David Dagouret

La compagnie française s'est associé à Bettane+Desseauve pour élaborer une carte des vins.

La Compagnie s'est associé avec les équipes de Bettane+Desseauve pour élaborer une carte des vins de la compagnie aérienne. La carte se renouvellera tous les mois et sera composé à 100% de vins issus de la viticulture biologique ou en conversion.

Thierry Desseauve, fondateur de Bettane+Desseauve a déclaré : "on ne peut pas apprécier un bon plat sans un bon vin. Les vins biologiques sont une nouvelle tendance qui se développe dans les plus grands restaurants et nous avons voulu inviter les passagers de La Compagnie à découvrir cette nouvelle façon d'apprécier leur repas à 10 000 mètres d’altitude."





