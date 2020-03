Le salon de Farnborough est annulé

Article publié le 20 mars 2020 par David Dagouret

Les organisateurs ont annoncé que le salon aéronautique qui devait se tenir du 20 au 24 juillet prochain est annulé.

L'annonce a été faite dans l'après midi, le salon international de l'aviation qui devait se tenir à Farnborough du 20 au 24 juillet prochain est annulé. Les organisateurs ont pris cette décision après avoir examiner très attentivement l'impact de la pandémie mondiale du coronavirus et ils ont décidé dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des exposants, visiteurs et organisateurs de simplement annuler cette édition 2020.

En effet, le salon ne se tiendra donc pas cette année, ni l'année prochaine car le salon de farnborough ne se tient que tous les deux ans, la prochaine édition aura donc lieu en 2022.

