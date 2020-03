L'Elixir reçoit sa certification de type

Article publié le 31 mars 2020 par David Dagouret

Le 20 mars dernier, l'avion rochelais a reçu sa certification CS-23 de l'EASA.

L'Elixir Aircraft, constructeur aéronautique basé à La Rochelle a annoncé que son appareil de "4e génération" l'Elixir avait reçu sa certification de type CS-23 de la part de l'EASA (Agence Européen de la Sécurité Aérienne).

L'Elixir Aircraft a précisé que la production des quatre premiers appareils avait débuté et que les travaux de la futur usine d'Elixir Aircraft sur l'aéroport de la Rochelle avaient également débutés débutés en décembre 2019. La livraison de ces 2 300m² dédiés à la production et à l’assemblage des Elixir était initialement prévue fin mai 2020.

Arthur Léopold-Léger, PDG d'Elixir Aircraft a déclaré : "à titre personnel, je tiens donc à féliciter tous ceux qui ont participé à cet accomplissement, les membres d’Elixir Aircraft et les proches conseils et consultants bien sûr, mais également l’équipe de l’EASA, nos investisseurs, nos clients, nos banques, nos sous-traitants de conception et de production, les administrations, et bien sûr, nos familles, dont le soutient et les encouragements sont irremplaçables. Bravo et merci !."

Pour rappel, nous vous avions fait découvrir l'Elixir lors du salon aéonautique du Bourget 2019 : "Bourget 2019 : Elixir Aircraft, l'avion rochelais"





Liens commerciaux