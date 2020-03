Lufthansa Group annonce l'annulation de vols

Article publié le 11 mars 2020 par David Dagouret

Le groupe allemand annule un total de 23 000 vols court, moyen et long courrier.

Suite à l'épidémie du Coronavirus, Lufthansa Group a annoncé aujourd'hui des annulations de vols pour la période du 29 mars au 24 avril. Les annulations de vols seront mises en œuvre successivement dans les systèmes de réservation, et les passagers concernés seront informés des changements et des possibilités de rebooking à partir d'aujourd'hui. Pour l'ensemble des compagnies aériennes du groupe, 23 000 vols au total doivent être annulés. D'autres annulations sont prévues dans les semaines à venir. Les ajustements des horaires de vol pour la période postérieure au 25 avril seront effectués ultérieurement.

Ces ajustements touchent principalement l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Les annulations seront faites de manière à ce qu'un maximum de destinations sur tous les continents puissent-être desservies avec une compagnie du groupe via les hubs de Francfort, Munich, Zurich, Vienne et Bruxelles.

Il est recommandé aux passagers de Lufthansa qui prévoient un voyage dans les semaines à venir de vérifier le statut actuel du vol concerné sur lufthansa.com avant le départ. Les passagers qui ont laissé leurs coordonnées à Lufthansa seront informés de manière proactive si leur vol est annulé.

