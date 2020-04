Air Canada reconfigure les cabines passagers de trois avions pour transporter plus de fournitures et de marchandises essentielles

Article publié le 13 avril 2020 par David Dagouret

Les appareils reconfigurés peuvent transporter 89,63 tonnes de fret, soit l'équivalent de près de 9 millions de masques médicaux.

Air Canada a annoncé qu'elle reconfigurait les cabines de trois de ses 777-300ER de Boeing pour accroître leur capacité d'emport de fret. La première conversion est terminée et l'appareil est maintenant en service; le deuxième et le troisième appareil seront prêts sous peu.

Les trois appareils 777-300ER de Boeing sont convertis par Avianor, spécialiste en maintenance avions et en intégration cabine, dans ses installations de Mirabel, près de Montréal. Avianor a mis au point une solution technique spécifique afin de retirer 422 sièges passagers et de concevoir des zones de chargement de caisses légères, contenant de l'équipement médical, sous filets d'arrimage. Cette modification a été conçue, élaborée et mise en œuvre en six jours. Transports Canada a certifié et approuvé tous les travaux.

Afin d'assurer des vols tout-cargo, Air Canada, par l'entremise de sa division Fret, utilise des appareils de son parc principal qui, autrement, resteraient au sol. Ces vols ne transportent aucun passager, mais acheminent plutôt, dans leurs soutes à bagages, des expéditions urgentes, notamment des fournitures médicales et des marchandises à l'appui de l'économie mondiale.

Air Canada a exploité 40 vols tout-cargo depuis le 22 mars et compte en exploiter jusqu'à 20 par semaine, par l'utilisation combinée des trois 777 de Boeing nouvellement convertis, ainsi que de 787 et de 777 de Boeing, ce qui s'ajoute aux vols réguliers actuels pour Londres, Paris, Francfort et Hong Kong. Air Canada Cargo collabore avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les expéditeurs dans le transport de fournitures médicales d'Asie et d'Europe au Canada et continuera d'explorer d'autres possibilités, selon les besoins qui émergent dans le monde.

Tim Strauss, vice-président - Fret, d'Air Canada a déclaré : "l'expédition rapide au Canada de fournitures essentielles, notamment médicales, et leur distribution dans l'ensemble du pays sont impératives pour combattre la crise de la COVID-19. La transformation des 777-300ER de Boeing, nos gros-porteurs internationaux les plus vastes, double la capacité de chaque vol et permettra de transporter plus de marchandises, plus rapidement."

Richard Steer, premier vice-président - Exploitation, d'Air Canada a déclaré : "la transformation rapide de certains de nos appareils pour répondre à la demande de transport de fret démontre notre habileté à promptement tirer parti de l'actif que constitue notre parc aérien, puisque ces appareils seraient autrement restés au sol. L'équipe d'Ingénierie d'Air Canada a travaillé sans relâche à la supervision des travaux de conversion et à faire en sorte que Transports Canada certifie les appareils à mesure de l'achèvement des travaux. Les deux autres appareils seront bientôt prêts et entreront en service dans les prochains jours."





