Air Canada redistribue les aliments non servis en vol

À ce jour, plus de 2 330 kg d'aliments frais provenant de sept villes canadiennes ont été redistribués.

Alors que la compagnie aérienne a suspendu la majorité de ses vols internationaux à cause de la crise du COVID-19, Air Canada et la Fondation Air Canada ont annoncé avoir signé un partenariat avec FoodRescue.ca, de l'organisme canadien de récupération alimentaire Second Harvest, pour redistribuer la nourriture habituellement servie à bord des appareils d'Air Canada.

À ce jour, la compagnie aérienne canadienne a annoncé que plus de 2 330 kg d'aliments frais provenant de sept villes canadiennes ont été redistribués. Ces dons comprennent entre autres des légumes frais, des salades, des sandwichs, des muffins et du lait.

Arielle Meloul-Wechsler, Vice-présidente générale et Chef des Ressources humaines et des Communications d'Air Canada, a déclaré : "même si beaucoup d'entre nous doivent rester à la maison en ces temps exceptionnels, nous demeurons tout autant unis afin de prendre soin les uns des autres. Ces moments difficiles nous rappellent l'importance de l'appui soutenu à nos collectivités et de l'aide aux familles canadiennes démunies. Puisque nous nous approvisionnons auprès de services de restauration de tout le Canada, le réseau qu'a établi Second Harvest, par l'intermédiaire de sa plateforme FoodRescue.ca, nous permet collectivement de redistribuer dans les plus courts délais nos surplus de nourriture prête à manger à ceux qui en ont besoin. À ce jour, nous avons redistribué quelques 2 330 kg de légumes, salades, sandwichs, muffins et lait et nous prévoyons de faire d'autres dons de cette nature au cours des prochains jours."

Lori Nikkel, Chef de la direction de Second Harvest, a déclaré : "nous sommes reconnaissants envers Air Canada d'assumer un rôle de leadership dans les efforts nationaux de récupération alimentaire et à la Fondation Air Canada de poursuivre sa mission de soutien à la collectivité. FoodRescue.ca est une plateforme de don alimentaire sécurisée pour les donateurs et les organismes sans but lucratif, fondée sur les bonnes pratiques sanitaires et commerciales existantes en vue d'optimiser l'efficience du processus de récupération alimentaire avant même le premier don."





