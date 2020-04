Air Caraïbes et French bee ont effectué des vols cargos

Article publié le 23 avril 2020 par David Dagouret

Le 22 avril 2020, les deux compagnies du groupe Dubreuil ont réalisé un vol cargo vers Pointe-à-Pitre et un vol cargo vers La Réunion.

Air Caraïbes et sa compagnie sœur French bee, toutes deux filiales du Groupe Dubreuil, ont réalisé, le 22 avril, chacune un vol cargo, sans passagers, à destination des DOM.

Les deux compagnies ont engagé leurs Airbus A350, dédiés en temps normal au transport de passagers, en n'utilisant que les capacités fret des soutes. Le vol Air Caraïbes FWI5640 a décollé d'Orly 3 à 16H (heure locale) à destination de Pointe-à-Pitre avec à son bord plus de 22 tonnes de fret. Sa cargaison se composait de denrées alimentaires et sanitaires et de de colis postaux ou Chronopost. Il est reparti de Pointe-à-Pitre à 23H25 le même jour pour se poser aujourd'hui à 07H30 à Orly. Pour ce vol retour, il y avait à son bord une cargaison de melons en provenance de Guadeloupe. Ce vol a été effectué avec l'Airbus A350-1000 d'Air Caraïbes immatriculé F-HMIL, msn65.

Le vol French bee quant à lui, n°FBU702F, a décollé également d'Orly à 19H45 à destination de La Réunion avec à son bord 29 tonnes de fret. Sa cargaison était composée de 80% de denrées alimentaires et de 20% de sanitaire (gels et masques). Il repartira de La Réunion le 23 avril à 21H pour une arrivée à Orly le lendemain à 08H20. Ce vol est effectué avec l'Airbus A350-900 immatriculé F-HREY, msn 325.

Ces vols ont été créés par HI LINE CARGO qui commercialise les soutes des A330 et A350 d'Air Caraïbes et French bee.

