Air Caraïbes pourrait reprendre ses vols inter-îles

Article publié le 28 avril 2020 par David Dagouret

La compagnie prévoit des vols entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy via Saint-Martin

Air Caraïbes a annoncé qu'elle avait été retenue dans le cadre d’une demande de Délégation de Service Public lancée par les services de l’Etat le 22 avril afin d’assurer les dessertes inter-îles entre la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

La compagnie prévoit 3 vols par semaine les lundi, mercredi et vendredi entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Saint-Barthélemy via Saint-Martin (aéroport de Grand-Case). Les premières rotations débuteraient fin avril en association avec son partenaire historique sur la destination Saint-Barthélemy, la compagnie aérienne Saint Barth Commuter avec un tarif unique pour les rotations entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy et Saint-Martin et Saint Barthélemy.

