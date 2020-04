Airbus participe à la lutte contre le Covid-19

Article publié le 5 avril 2020 par David Dagouret

Le constructeur européen a acheté des masques et les a acheminés en France avec un A350-1000.

Airbus participe à la lutte contre le coronavirus et a acheté des millions de masques en Chine et de les convoyer vers l’Europe. L’entreprise européenne fera don de la plus grande partie de ces masques aux gouvernements de ses quatre pays fondateurs, à savoir la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Pour acheminer ces masques, un équipage Airbus vient d’achever une mission de transport avec un avion d’essai A350-1000, avion immatriculé F-WMIL, msn 59. Il s’agit de la troisième mission de ce type effectuée entre l’Europe et la Chine. L’appareil a atterri en France le dimanche 5 avril avec à son bord une cargaison de quatre millions de masques.

L'A350-1000 avait quitté Toulouse le vendredi 3 avril et rejoint le site Airbus de Tianjin (Chine) le 4 avril, avant de redécoller en direction de Hambourg dans la même journée. Depuis la mi-mars, deux missions similaires ont été réalisées par un A330-800 et un A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport). Airbus a également affrété un A400M et sa flotte de Beluga pour transporter des cargaisons de masques entre ses sites européens, en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Guillaume Faury, CEO d’Airbus a déclaré : "je tiens à remercier toutes les équipes d’Airbus qui concourent à la lutte contre le COVID-19. Elles portent nos valeurs au quotidien en assistant les personnes qui sauvent des vies tous les jours."





