Boeing annonce la reprise des activités de production d’avions commerciaux dans la région de Seattle

Article publié le 17 avril 2020 par David Dagouret

La production de la région de Seattle est suspendu depuis le 24 mars dernier et reprendra la semaine prochaine.

Après avoir suspendu ses activités le 24 mars dernier pour répondre à la pandémie de COVID-19, Boeing a annoncé la reprise des activités de production d’avions commerciaux dans ses ses installations de la région de Seattle et ce, dès la semaine prochaine.

Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) et représentant exécutif de Boeing dans la région Pacifique-Nord-Ouest a déclaré : "La santé et la sécurité de nos employés, de leurs familles et des communautés où nous sommes implantés, sont notre priorité commune. Grâce à cette approche par étapes, nous disposons d’une base d’approvisionnement fiable, nos équipements de protection individuelle sont rapidement accessibles, et toutes les mesures de sécurité nécessaires sont mises en œuvre pour reprendre les activités essentielles pour nos clients."

Environ 27 000 employés de Boeing dans la région de Seattle reprendront les activités de production des programmes 747, 767, 777 et 787 dès le lundi 20 avril. Le programme 737 reprendra ses activités en vue de relancer la production du 737 MAX. Pour leur part, les activités de Boeing South Carolina (BSC) demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. Au début de la semaine, Boeing a redémarré des opérations de production concernant essentiellement le secteur de la défense dans la région avec l’appui d’environ 2 500 personnes.

