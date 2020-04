Boeing renonce à l'accord de coentreprise avec Embraer

Article publié le 26 avril 2020 par David Dagouret

Le constructeur américain a annoncé mettre fin à l'accord qui avait été annoncé en 2018 qui prévoyait la création d’un partenariat stratégique pour l'aviation commercial.

Boeing a annoncé le 25 avril qu'il mettait fin à l'accord de partenariat avec Embraer. Cet accord avait été signé en juillet 2018 et il prévoyait un protocole d’accord portant sur la création d’un partenariat stratégique et la création d'une coentreprise dans le domaine de l'aviation commerciale et des services. Selon cet accord Boeing devait détenir 80 % de la coentreprise et 20 % pour Embraer.

D'après le constructeur américain, "Boeing a exercé son droit de résiliation car Embraer ne remplissait pas les conditions nécessaires" pour continuer cet accord.

Néanmoins Boeing et Embraer poursuivront leur accord de partenariat existant pour le projet de l'avion militaire C-390 Millennium.

