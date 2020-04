Article publié le 24 avril 2020 par David Dagouret

Les modifications sont gratuites et illimitées pendant 1 an pour tous billets émis entre le 9 mars et le 30 juin 2020.

Cathay Pacific, la compagnie aérienne hongkongaise, étend la période de son offre "Fly (worry) free " proposant à ses clients la modification gratuite et illimitée pour tous nouveaux billets achetés d’ici au 30 juin prochain, et ce jusqu’à 1 an après l'achat du billet, sans frais supplémentaire.



Tout voyageur ayant réservé avec Cathay Pacific en direct, peut facilement modifier sa réservation en ligne sur « Gérer votre réservation », gratuitement et de manière illimité jusqu'au 30 juin 2020. Toute demande de modification au-delà de cette date pourra se faire par téléphone auprès du Service Réservation (tél : 0805 542 941).

Tout voyageur ayant réservé via une agence de voyages devra la contacter pour effectuer des modifications.

À noter : les voyageurs ayant réservé avant le 9 mars 2020 peuvent également effectuer des modifications, sous réserve des conditions présentes sur le site cathaypacific.com .

