Covid-19 : Air Austral réduit ses vols

Article publié le 1 avril 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne suspend ses liaisons de et vers Mayotte.

Suite à la pandémie du coronavirus et suite au décision du gouvernement Français de renforcer les restrictions de voyage, Air Austral a annoncé qu'elle suspendait ses liaisons entre Mayotte et la Réunion ainsi qu'entre Paris et Mayotte par conséquence tous les vols prévus sont annulés immédiatement.

Concernant la liaison entre Paris et La Réunion, seuls deux vols par semaine seront maintenus. La compagnie rappelle par ailleurs à ses passagers que sur demande du gouvernement, seuls les déplacements répondant aux 3 critères ci-dessous seront autorisés :

Déplacement pour motif familial impérieux

Déplacement pour motif de santé impérieux

Déplacement professionnel insusceptible d’être différé́.

