Covid-19 : Air Tahiti Nui rappelle ses mesures commerciales dans le cadre de la pandémie

7 avril 2020

La compagnie polynésienne offre des mesures flexibles à ses passagers.

Suite à la pandémie du coronavirus et de son impact sur le transport aérien mondial, Air Tahiti Nui rappelle ses mesures commerciales durant cette période de restriction. La compagnie aérienne polynésienne a suspendu ses opérations depuis le 28 mars 2020 et jusqu'au 28 avril prochain.

Pour toute réservation effectuée avant le 16 mars 2020 pour des voyages compris entre le 23 mars et jusqu’au 30 avril 2020 inclus, les passagers auront jusqu’au 31 mars 2021 pour reporter leur voyage, sans frais sur le même itinéraire et la même classe de voyage. La nouvelle réservation et le choix des nouvelles dates de voyage devront s’effectuer dans un délai d’un an à compter de la date d’achat du premier billet (période de validité du billet) et/ou au plus tard le 30 septembre 2020.

Pour toute réservation effectuée avant le 16 mars 2020 pour des voyages compris entre le 1er et le 31 mai 2020 inclus, les passagers auront jusqu’au 31 mars 2021 pour reporter leur voyage, sans frais. La nouvelle réservation et le choix des nouvelles dates de voyage devront s’effectuer dans un délai d’un an à compter de la date d’achat du premier billet (période de validité du billet) et/ou au plus tard le 30 septembre 2020.

Pour toute nouvelle réservation effectuée jusqu’au 30 avril 2020 inclus, Air Tahiti Nui propose à ses passagers des billets modifiables ou annulables sans frais. Le cas échéant les reports de voyage devront être effectués avant le 31 mars 2021 inclus.

Les passagers ayant réservé leurs billets sur le site internet de la compagnie sont invités à contacter le service réservations et informations d’Air Tahiti Nui. Les passagers ayant réservé auprès d’une agence de voyage sont invités à contacter directement cette même agence.

