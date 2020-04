Covid-19 : Airbus réduit ses productions

Article publié le 9 avril 2020 par David Dagouret

Suite à la pandémie du coronavirus, le constructeur européen adapte les taux de production de ses avions.

Suite à la pandémie du coronavirus, Airbus a annoncé que les taux de production de ses appareils allaient être revus à la baisse. Ainsi, le constructeur européen produira en moyenne 40 Airbus A320 par mois contre 60 avant la pandémie. Concernant l'Airbus A330 il sera produit à 2 exemplaires par mois contre trois. Enfin Airbus a précisé que la production de l'A350 sera de 6 par mois contre 10 avant la crise.

Airbus a également précisé que seulement 36 avions avaient été livrés au mois de mars alors qu'au mois de février 55 avions avaient été livrés.

Guillaume Faury, Directeur Général d'Airbus a déclaré : "l'impact de cette pandémie est sans précédent. Protéger nos collaborateurs et soutenir la lutte contre le virus sont nos principales priorités chez Airbus, en ce moment. Nos clients sont également fortement touchés par la crise du COVID-19. Nous adaptons notre production à leur nouvelle situation et travaillons sur des mesures d'atténuations opérationnelles et financières pour faire face à la réalité de la crise."





