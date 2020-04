Covid 19 : Boeing annonce la suspension de la production du 787

Article publié le 7 avril 2020 par David Dagouret

Le constructeur américain stoppe provisoirement ses activités de production du Dreamliner en Caroline du Sud.

Boeing a annoncé ce jour la suspension temporaire jusqu’à nouvel ordre de l’ensemble des activités de Boeing South Carolina (BSC) liées à la production du 787 et ce, à partir de la fin de la deuxième équipe de travail du mercredi 8 avril. Cette décision concerne les activités locales suivantes : le campus aéroportuaire (Airport Campus), les opérations émergentes (Emergent Operations), le centre responsable des aménagements intérieurs (Interiors Responsibility Center South Carolina) et les installations de propulsion (Propulsion South Carolina).

Les employés de Boeing South Carolina qui peuvent travailler à domicile poursuivront leur activité en télétravail. Concernant les emplois ne pouvant être exercés à distance, une indemnité sera versée aux employés pendant les 10 premiers jours ouvrables de la période de suspension — soit le double de la politique en vigueur au sein du Groupe. À l’issue de cette période de 10 jours, les salariés pourront utiliser les congés payés disponibles ou solliciter le versement des allocations chômage d’urgence mises en place par l’État.

Boeing a également annoncé que durant cette période de suspension du programme 787, Boeing poursuivra ses activités de nettoyage en profondeur sur le site et continuera de suivre sa chaîne des fournisseurs au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Brad Zaback, vice-président et directeur général du programme 787 et responsable du site Boeing South Carolina (BSC) a déclaré : "nous nous engageons à protéger la santé et la sécurité de nos employés, tout en continuant d’évaluer la propagation du virus en Caroline du Sud, son impact sur la fiabilité de l’ensemble de notre chaîne de fournisseurs et ses répercussions sur le programme 787. Nous collaborons étroitement avec les pouvoirs publics aux niveaux local et de l’État de Caroline du Sud, ainsi qu’avec les autorités sanitaires publiques, pour prendre les mesures permettant de protéger au mieux les membres de notre communauté."





Liens commerciaux

Sur le même sujet