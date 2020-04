Covid-19 : Boeing prolonge la suspension de ses activités

Article publié le 6 avril 2020 par David Dagouret

Le constructeur américain a annoncé que ses opérations de production de la région de Seattle étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Suite à la pandémie du coronavirus, Boeing a annoncé la prolongation jusqu’à nouvel ordre de la suspension temporaire de ses opérations de production dans l’ensemble des sites de la région de Seattle (Puget Sound) et de Lake Moses, à l’est de Seattle.

Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "la santé et la sécurité de nos employés, de leurs familles et de nos communautés sont la priorité de tous. Nous mettrons cette période à profit pour continuer à écouter notre formidable équipe et évaluer les directives gouvernementales applicables, la propagation du coronavirus au sein de nos communautés, et la fiabilité de notre chaîne de fournisseurs dans l’optique de préparer la reprise de nos activités de façon sûre et méthodique."





