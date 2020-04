Covid-19 : Corsair sortira-t-elle vivante de cette crise ?

Article publié le 28 avril 2020 par David Dagouret

Pascal de Izaguirre PDG de Corsair demande de l'aide au gouvernement français.

Après la décision du gouvernement français d'aider le groupe Air France, Pascal de Izaguirre, président directeur général de Corsair, a écrit une tribune pour alerter le gouvernement sur les conditions de vie de toutes les compagnies aériennes françaises et notamment Corsair.

Le PDG de Corsair a souligné que Corsair est né il y a près de 40 ans et que la compagnie française est devenue une compagnie majeure sur les lignes entre la métropole et les Antilles et la Réunion. Il précise également que la compagnie a traversé de nombreuses crises mais elle a toujours résisté et survécu néanmoins avec la crise du coronavirus la survie de Corsair semble moins sûre.

Pascal de Izaguirre a précisé que "c'était une bonne chose de soutenir massivement Air France avec le versement de 7 milliards d'euros mais le PDG de Corsair s'interroge : "qu'en sera-t-il des autres petites compagnies et de l'ensemble du pavillon français ? Subiront-elles le même sort qu'Aigle Azur ou Xl Airways ? "

Il précise que la mort des petites compagnies françaises n'assurera pas la survie d'Air France car d'après lui, la France manque de compétitivité et que si Corsair et les autres petites compagnies françaises disparaissaient la gagnante ne serait pas Air France mais les autres compagnies étrangères.

Pascal de Izaguirre termine sa déclaration : "Oui il appartient aujourd'hui à l'Etat de protéger Air France, mais aussi Corsair et l'ensemble d'un pavillon français au bord du gouffre. Des milliers d'emplois en dépendent."

Corsair emploie près de 1200 salariés et exploite actuellement quatre Airbus A330, un A330-200 et trois A330-300. Corsair devait recevoir en août prochain son premier Airbus A330neo. Rappelons que la compagnie a décidé d'anticiper le retrait de ses Boeing 747 suite à cette crise (voir actualité).

