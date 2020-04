Covid-19 : Lufthansa Group prend des mesures drastiques

Article publié le 8 avril 2020 par David Dagouret

Le groupe a annoncé la réduction de la flotte de Lufthansa mais surtout la fin de sa filiale Germanwings.

Lufthansa Group a annoncé qu'il allait prendre des mesures importantes pour faire face à la crise qui touche l'industrie aéronautique suite à la pandémie du coronavirus. Le Conseil d'Administration du groupe allemand a ainsi décidé de réduire la flotte chez Lufthansa. Six Airbus A380 et sept A340-600 ainsi que cinq Boeing 747-400 seront définitivement mis hors service. En outre, onze Airbus A320 seront retirés des opérations court-courriers. De plus, Lufthansa Cityline retirera également du service trois Airbus A340-300. Sur le segment des vols court-courriers, dix Airbus A320 supplémentaires devraient être progressivement retirés du marché.

L'objectif d'Eurowings de regrouper les opérations aériennes en une seule unité, qui avait été défini avant la crise, va maintenant être accéléré. La décision la plus importante prise par le groupe Lufthansa est de mettre fin à sa filiale Germawings.

Les programmes de restructuration déjà engagés chez Austrian Airlines et Brussels Airlines seront intensifiés en raison de la crise du coronavirus. Les deux compagnies réduiront également leur flotte. SWISS International Air Lines adaptera également la taille de sa flotte en retardant les livraisons de nouveaux avions court-courriers et envisagera le retrait progressif des avions plus anciens.

Liens commerciaux

Sur le même sujet