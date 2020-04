Covid-19 : Qatar Airways Cargo fournit un pont aérien entre la Chine et la France

Article publié le 15 avril 2020 par David Dagouret

Plusieurs Boeing 777 Cargo feront des liaisons entre la Chine et la France en avril et mai.

Qatar Airways a annoncé qu'elle allait mettre place des liaisons entre la Chine et la France pour transporter des produits essentiels. La compagnie qatarie exploitera des Boeing 777 freighter d'une capacité de 100 tonnes chacun entre les eux pays, le premier vol cargo ayant été opéré le 8 avril dernier. Les vols décolleront de Guangzhou et de Shanghai à destination de la France directement et serviront de pont aérien, fournissant des marchandises essentielles et une aide humanitaire à la France. La compagnie a établi un partenariat avec l'ambassade de France à Doha pour soutenir le gouvernement français et le Ministère Français de la Santé dans leur lutte contre la pandémie meurtrière.

M. Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo, a déclaré : "le fret aérien joue un rôle essentiel dans la réponse mondiale à la crise du COVID-19, en transportant des fournitures médicales essentielles pour lutter contre la propagation de ce virus. Nous sommes honorés de soutenir la France à travers la mise en place d’un vol spécial opéré par un équipage de ressortissants français."

Les vols charter B777 transporteront des produits essentiels tels que des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des respirateurs, du gel hydro alcoolique et des blouses d'hôpital jetables produits par des fabricants chinois.

Liens commerciaux

Sur le même sujet