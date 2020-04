Covid-19 : Qatar Airways reporte temporairement une partie des salaires de ses employés

Article publié le 24 avril 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie prévoit le report des salaires de ses employés pour les mois d'avril, mai et juin 2020.

Qatar Airways a annoncé qu'elle allait reporté temporairement une partie des salaires de ses employés avec la mise en place d'un "programme de solidarité" pour faire face à la crise économique qu'a entrainé la pandémie du coronavirus.

Ainsi, en accord avec ses salariés, la compagnie aérienne prévoit le report de 50% du salaire de base du personnel de niveau intermédiaire et supérieur basé à Doha. Cette mesure temporaire devrait durer trois mois à compter d'avril 2020, la position sera ensuite revue en fonction de la situation économique.

M. Akbar Al Baker, PDG du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "l’ensemble des équipes de Qatar Airways a travaillé très dur pour rapatrier le plus grand nombre de personnes au cours des dernières semaines. Nous avons établi un haut niveau de confiance avec nos passagers, les gouvernements, nos partenaires agences de voyage et de fret en tant que transporteur fiable lorsqu’ils en avaient le plus besoin et nous continuons à planifier des vols lorsque cela est possible et autorisé par les gouvernements concernés. La mise en place du report de salaire de certains employés est un effort important qui sera compensé par la Société qui recréditera les concernés lorsque les circonstances le permettront. De nombreux autres membres de la compagnie basés à l'étranger et de tous niveaux de poste ont également proposé de participer volontairement à ce programme en solidarité avec leurs collègues basés à Doha, démontrant l’attachement de chacun au Groupe Qatar Airways. De nombreux membres de la compagnie se sont engagés à mes côtés pour construire et développer cette compagnie aérienne en laissant leur famille et amis à la maison. Nous agirons toujours dans l’intérêt de l’entreprise et de l’ensemble du personnel dévoué et impliqué. Je suis très fier des équipes qui ont œuvré sans relâche pour garantir un service digne de la confiance de nos clients et partenaires."





