Covid-19 : SAS Scandinavian Airlines pourrait licencier jusqu'à 5 000 employés

Article publié le 29 avril 2020

Suite à la pandémie du coronavirus, la compagnie aérienne a annoncé un plan de réduction de ses effectifs.

Suite à la pandémie du coronavirus et comme toutes les compagnies aériennes du monde entier, SAS Scandinavian a été fortement touchée par la réduction de la demande dans le transport aérien. la compagnie scandinave exploite actuellement que liaison domestique entre la Norvège et la Suède et elle ne prévoit pas un retour à la normale avant quelques années.

Pour surmonter cette crise, SAS a annoncé qu'elle allait lancer un plan de licenciement pour aller jusqu'à 5 000 employés. La réduction de ces postes seront partagés entre pays avec 1 900 suppressions en Suède, 1 300 en Norvège et 1 700 au Danemark.

La compagnie aérienne exploite actuellement une flotte composée d'environ 145 avions : des Airbus A319, A320, A321, A330, A340, A350, des ATR 72, et des Boeing 737 ainsi que des Canadair Regional Jet.

