Covid 19 : Virgin Australia en cessation de paiements

Article publié le 22 avril 2020 par David Dagouret

La compagnie australienne est à la recherche d'un repreneur.

Le 21 avril, Virgin a annoncé être en cessation de paiements. La compagnie australienne principale concurrente de Qantas est à la recherche d'un repreneur car la compagnie a de grosses difficultés financières liées à la crise du coronavirus.

Virgin a déclaré que l'équipe de direction actuelle resterait en place et que la compagnie assurerait les vols domestiques et internationaux déjà programmés. La compagnie aérienne a été créée en 2011 et elle emploie actuellement plus de 10.000 personnes. Sa flotte est composée de près de 90 appareils dont des Airbus A330, des Boeing 737 et des Boeing 777.

