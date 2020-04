Daher s'engage à son tour dans la lutte contre le Covid-19

Article publié le 10 avril 2020 par David Dagouret

L'avionneur français a placé en disponibilité deux avions pour l'association Aviation Sans Frontière.

Daher a annoncé s'être engagé aux côtés d'Aviation Sans Frontières dans la lutte contre le coronavirus en s'associant avec l'Aviation Sans Frontière.

Aviation Sans Frontières, association non gouvernementale humanitaire, a mis en place depuis le 31 mars une plateforme collaborative sur son site internet pour transporter gratuitement et en urgence des personnels soignants et de petits équipements médicaux, en France et en Europe.

Cette plateforme sur son site internet http://asfcovid.wingly.io met en relation les demandes de transport du personnel médical avec des acteurs du secteur aéronautique (aviation d’affaires, petites compagnies, propriétaires d’avions…) mettant disposition à titre gracieux avions et équipages.

Daher a placé en disponibilité deux avions à turbopropulseur à grande vitesse TBM et des pilotes depuis son site de Tarbes (Hautes Pyrénées). Ceux-ci ont effectué le 7 avril, leur première mission dans ce cadre pour acheminer des personnels médicaux de différents hôpitaux du Sud-Est (Avignon, Toulon et Nice) vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour relayer leurs collègues des hôpitaux du Grand Est, la région française la plus touchée par l’épidémie de COVID-19 après l’Ile-de-France.

