LATAM réduit ses opérations de 95 %

3 avril 2020

LATAM Airlines Group annonce également la nomination de Roberto Alvo en tant que PDG.

LATAM Airlines Group S.A. et ses filiales (« LATAM ») ont annoncé une réduction de 95 % de leurs activités en avril 2020, suite à la fermetures des frontières et de la baisse de la demande due à la pandémie du COVID-19 (coronavirus). Concernant les vols internationaux, LATAM Airlines Group n’exploitera pas de vols à destination ou en provenance de l’Europe au cours du mois d’avril. LATAM Airlines Group et LATAM Airlines Brazil opéreront des fréquences limitées entre Santiago/SCL et São Paulo/GRU, de Santiago à Miami et Los Angeles, ainsi qu’entre São Paulo et Miami et New York.

Concernant les vols domestiques, au Brésil, LATAM Airlines Brazil continuera de desservir 39 destinations avec des fréquences réduites, reliant ses hubs de São Paulo (Guarulhos et Congonhas), Brasília et Fortaleza. Au Chili, LATAM Airlines Group maintiendra des fréquences réduites sur 13 de ses 16 destinations, suspendant temporairement les vols vers Rapa Nui, Castro et Osorno. Les activités des filiales de LATAM au Pérou, en Argentine, en Colombie et en Équateur restent suspendues en raison des restrictions imposées par les gouvernements nationaux.

Concernant les opérations de fret en avril 2020, l’exploitation des filiales de fret de LATAM n’a pas été limitée de la même façon par les fermetures de frontières et les restrictions de voyage.

Pour soutenir les importations, les exportations et le transport de biens de première nécessité en Amérique latine, LATAM Airlines Group augmente de plus de 15 % la capacité de sa flotte de fret (en TKO – Tonnes Kilomètres Offertes).

LATAM a également annoncé que M Roberto Alvo a été nommé PDG du groupe depuis le 1er avril 2020. L'ancien PDG, Enrique Cueto, devient membre du Conseil d’Administration de LATAM Airlines Group, en remplacement de Juan José Cueto, qui a quitté ses fonctions le 1er avril.

