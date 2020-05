Lufthansa Group prolonge son programme de rapatriement

Article publié le 30 avril 2020 par David Dagouret

Le groupe allemand prévoit des vols de rapatriement de ses citoyens jusqu'au 31 mai 2020.

En raison de la persistance des restrictions nationales et internationales en matière de voyages, Lufthansa Group annonce prolonger le programme de ses vols de rapatriement jusqu'au 31 mai.

À partir du 18 mai, Lufthansa assurera des vols de Francfort vers Athènes (Grèce), Porto (Portugal) et Göteborg (Suède) dans le cadre de son programme de rapatriement. Les vols intérieurs de la compagnie au départ de Munich seront doublés.

Lufthansa propose ainsi un total de 15 liaisons long-courrier hebdomadaires : trois fois par semaine chacune de Francfort à Newark et Chicago (tous deux aux États-Unis), Sao Paulo (Brésil), Bangkok (Thaïlande) et Tokyo (Japon). De plus, Lufthansa propose désormais 330 vols hebdomadaires au départ de ses hubs de Francfort et de Munich vers les principales villes d'Allemagne et d'Europe, au lieu de 280 auparavant.

À l'origine, le programme de vol, déjà fortement réduit, était valable jusqu'au 17 mai. À partir d'aujourd'hui, les annulations supplémentaires seront mises en œuvre successivement et les passagers seront informés des changements.

SWISS continuera également à proposer trois vols long-courriers hebdomadaires à destination de Newark (USA) au départ de Zurich et de Genève, en plus d'un horaire sensiblement réduit pour les vols court et moyen-courriers à destination de certaines villes européennes.

Eurowings continuera à fournir des services de base dans les aéroports de Düsseldorf, Hambourg, Stuttgart et Cologne avec un programme offrant des vols intérieurs en Allemagne et des correspondances vers certaines destinations européennes.

Austrian Airlines doit à nouveau prolonger la suspension de ses vols réguliers - de deux semaines supplémentaires, du 18 mai au 31 mai 2020.

Pour sa part, Brussels Airlines prolonge la suspension temporaire de ses vols jusqu'au 31 mai.

