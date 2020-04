Norwegian supprime des filiales

Article publié le 21 avril 2020 par David Dagouret

La compagnie norvégienne en grande difficulté financière supprime des filiales entraînant également la suppression de 4700 emplois.

Norwegian Air Shuttle a annoncé que des quatre filiales avaient été placées en faillites. La compagnie norvégienne déjà en grande difficulté financière avant la pandémie du coronavirus, avait annoncé le 13 mars dernier qu'elle allait procéder à des licenciements "temporaires".

Plus d'un mois après cette annonce Norwegian a donc annoncé que ses filiales de Suède et du Danemark avaient été placées en faillite.

Ces filiales suédoises et danoises qui viennent de mettre la clé sous la porte, étaient chargées du recrutement du personnel navigants que ce soit PNC ou PNT. La compagnie aérienne a précisé que la faillite de ses filiales, allait entraîner la suppression de 4700 postes mais pas seulement en Suède et Danemark mais également en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Les 700 pilotes et 1300 membres d'équipage basés en Norvège, en France et en Italie ne sont pas pour l'instant concernés par les mesures prises par Norwegian.

