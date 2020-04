Qatar Airways reprend ses vols vers la Chine

Article publié le 2 avril 2020 par David Dagouret

Ces vols qui ont repris le 30 mars, ne sont que des opérations de fret et non de transport de passagers.

Qatar Airways a annoncé qu'elle avait repris des vols vers la Chine depuis le 30 mars dernier. Ces vols ne sont que des opérations dédiés au fret et non de transport de passagers. La compagnie qatarie dessert 4 destinations en Chine : Shanghai-Pudong, Guangzhou, Hong Kong et Macao. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et ses conséquences, les vols passagers qui avaient été interrompus ont pu reprendre mais sans passager, uniquement avec des marchandises. Ces vols cargo seront à destination de 6 villes en Chine au total, à savoir Pékin, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing et Hangzhou.

M. Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways Group, a déclaré : "nous sommes ravis de reprendre les opérations de fret avec la Chine où la pandémie de COVID-19 a été maîtrisée de manière significative et où la production industrielle se redresse à l'échelle nationale. En plus de notre service cargo dédié, la disponibilité des soutes de nos appareils configurés pour le transport de passagers tirant parti de la flexibilité et de la fiabilité de notre flotte, améliorera considérablement notre capacité de manutention du fret en Chine pour soutenir la demande croissante du marché pour les importations et les exportations, y compris l'expédition urgente à l'étranger de produits essentiels, des produits frais, des produits alimentaires et une grande partie des fournitures médicales dans d'autres parties du monde actuellement confrontées à la pandémie."





