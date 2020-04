Report du Meeting aérien Gap-Tallard

Article publié le 3 avril 2020 par David Dagouret

Suite à la pandémie du Covid-19, le meeting de Gap-Tallard est reporté à une date non déterminée.

En raison de la crise sanitaire du coronavirus suite à la concertation entre le Président du Département des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, et le Président de l’Association Agatha, Jean-Marc Genechesi, le meeting Aérien qui devait se tenir les 22 et 23 mai 2020 sur l’aérodrome départemental de Gap-Tallard à une date ultérieure non déterminée à ce jour.

http://www.aeroweb-fr.net/agenda

