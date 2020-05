Air Canada annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2020

Article publié le 7 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie nationale canadienne a perdu 1,049 milliard de dollars au premier trimestre et annonce le retrait de 79 appareils.

Air Canada a annoncé ses résultats pour le premier trimestre de l'année 2020. Comme de nombreuses compagnies aériennes, Air Canada subit de plein fouet la crise du coronavirus et annonce une perte de 1,049 milliard de dollars au premier trimestre de l'année 2020. En 2019, Air Canada avait enregistré à la même période un bénéfice net de 345 millions de dollars.

Pour faire face à cette crise Air Canada a annoncé qu'elle allait prendre des mesures. Dans un premier temps Air Canada a réduit la capacité pour le deuxième trimestre de 2020 de 85 % à 90 % par rapport au deuxième trimestre de 2019. La capacité pour le troisième trimestre de 2020 devrait être comprimée d'environ 75 % par rapport à celle du troisième trimestre de 2019.

La compagnie canadienne a également annoncé qu'elle accélérera le retrait de 79 appareils les plus anciens, soit des 767 de Boeing, des A319 d'Airbus et des E190 d'Embraer, ces derniers étant mis hors service immédiatement.

Air Canada n'a pas commenté si le processus de rachat de la compagnie Air Transat était toujours d'actualité.

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada a déclaré : "nos résultats du premier trimestre traduisent la gravité et la brutalité de l'impact qu'a eu la pandémie de COVID-19 sur Air Canada, dont les effets ont commencé à se faire sentir dans l'ensemble de l'industrie mondiale du transport aérien à la fin janvier, avec la suspension des services à destination de la Chine par nombre de transporteurs, dont Air Canada. L'incidence s'est nettement accentuée au mois de mars du fait des mesures de distanciation physique obligatoires, des restrictions de déplacements sans précédent imposées par les gouvernements au Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que de la cessation de l'activité économique dans divers pays. Aussi important que le contrecoup financier puisse être, notre préoccupation première demeure la protection de la santé et de la sécurité de nos clients et de nos employés, que je tiens à remercier pour leur dévouement sans faille dans des conditions pratiquement intenables. Je pense également à toutes nos autres parties prenantes, en particulier dans l'industrie du voyage, que les effets de la pandémie n'ont pas épargnées. Soyez assurés que nous ne ménagerons aucun effort pour que notre Société traverse cette crise avec succès."

