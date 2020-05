Air Corsica annonce la reprise de sa liaison entre Lyon et la Corse

Article publié le 30 mai 2020 par David Dagouret

Dès le 15 juin prochain, la compagnie aérienne relance cette liaison.

Air Corsica a annoncé la reprise de sa liaion entre Lyon et la Corse. La compagnie est la seule à relier Lyon et l'Ile de Beauté.

Dès le 15 juin prochain, Air Corsica relancera les lignes Lyon-Ajaccio et Lyon-Bastia seront opérées à raison de 4 vols hebdomadaires (lundi, vendredi, samedi et dimanche).

A partir du 1er juillet, Air Corsica reprendra le programme initialement prévu sur les quatre lignes au départ de Lyon, vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Cette offre représente au global près de 70.000 sièges.

Luc Bereni, Président du Directoire d’Air Corsica, a déclaré : "Air Corsica, présente à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry depuis plus de 20 ans, fait partie des rares compagnies aériennes à ne pas avoir interrompu ses activités au cours des dernières semaines. Nous nous trouvons ainsi en position de force pour réactiver sans délai notre programme estival et permettre une reprise rapide des flux de trafic aérien à destination de la Corse. Nous sommes très fiers d’être les premiers à rouvrir des lignes entre Lyon et la Corse, ce qui est somme toute naturel puisque nous sommes les seuls à être présents toute l’année sur ce marché".

Tanguy Bertolus, président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau les vols d'Air Corsica, partenaire historique de Lyon Aéroport sur les lignes vers la Corse, avec lequel nous avons des ambitions fortes de développement sur ce marché. Toutes les équipes de VINCI Airports à Lyon sont mobilisées et sont prêtes pour accueillir les passagers dans les meilleures conditions, grâce aux mesures sanitaires déployées dans l'ensemble de l’aéroport."





