Covid-19 : Air Caraïbes effectue des vols sanitaires entre Nantes et la Chine

Article publié le 15 mai 2020

La compagnie française a déployé un Airbus A350-1000 entre ces deux villes pour convoyé des équipements sanitaires.

Air Caraïbes a annoncé qu'elle avait opéré le premier vol d’une série de 22 rotations prévues pour réaliser un pont aérien entre la Chine et Nantes pour le convoyage d’équipements sanitaires. La compagnie aérienne a déployé sur ce vol un Airbus A350-1000, immatriculé F-HMIL. Cet appareil, a décollé le 13 mai à 12H35 de l'aéroport de Paris Orly et s’est posé 11 heures plus tard sur l’aéroport de Nanjing à 300 km au Nord-Ouest de Shangaï. Six pilotes, tous volontaires pour effectuer ces vols spéciaux, avaient pris place dans l’appareil pour effectuer l’aller et le retour avec une escale de 3 heures sur place.



Hier, 14 mai 2020 à 14h00, l’A350-1000 s’est posé sur l’aéroport Nantes-Atlantique avec à bord de ses soutes 200 m3 de masques, soit environ 5 millions d’unités.



Mathieu Munos, Directeur Général d'Air Caraïbes, a déclaré : "le challenge pour mettre en place ces vols vers la Chine sur une période courte et avec des contraintes opérationnelles fortes notamment sur les autorisations de survol, l’obtention des droits de trafic ou encore sur les conditions d’assistance à destination."



Paul-Henri Dubreuil, Président du Directoire du groupe Dubreuil, a déclaré : "l’exemple de résilience et d’agilité dont plusieurs entreprises du Groupe ont su faire preuve depuis le démarrage de cette crise. En partant sur un modèle de vols cargo qui sort totalement de celui exploité habituellement sur nos territoires connus, Air Caraïbes montre que l’on peut mettre sur pied des solutions innovantes et sortir des routes opérées pour rechercher de nouvelles sources de chiffre d’affaires pour compenser partiellement l’arrêt ponctuel du trafic passagers."





