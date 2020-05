Covid-19 : Avianca dépose le bilan

Article publié le 11 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie colombienne, créée en 1919, recherche désespérément des fonds.

Avianca, compagnie aérienne colombienne, créée en 1919 a déposé son bilan devant un tribunal et demande son placement en faillite. Comme de nombreuses compagnies aériennes, Avianca est victime de la pandémie du coronavirus. Elle a supprimé de nombreux vols, cloué au sol près de 140 avions et par conséquence a perdu énormément d'argent depuis le début de la crise.

Avianca qui est considérée comme la deuxième plus importante des compagnies d'Amérique Latine est à la recherche de fonds pour pouvoir payer ses créanciers et éponger ses dettes. Avianca a inqiué qu'elle allait s'engager pour préserver les emplois en Colombie et dans les autres pays sur lesquels elle opère. Avianca emploie près de 21 000 salariés en Amérique latine dont 14 000 en Colombie.

