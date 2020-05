Covid-19 : Delta dit adieu à ses MD-80 et MD-90

Article publié le 2 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie américaine anticipe le retrait de ses appareils vieillissants.

Suite à la crise causée par la pandémie du Coronavirus, Delta Air Lines a annoncé qu'elle allait anticiper le retrait de ses Mc Donnell Douglas MD-88 et MD-90. Dès le mois de juin prochain, ces deux types d'appareils quitteront la flotte de la compagnie américaine. Le MD-88 devait initialement quitter la flotte de Delta Air Lines à la fin de cette année hors ces modèles d'appareils vieillissants et gourmands en carburant ne sont plus rentables pour la compagnie surtout dans cette période de crise économique importante.

Delta Air Lines possédait encore 47 exemplaires de MD-88 et 29 exemplaires du MD-90. Cette compagnie aérienne a cloué au sol un total de 600 avions durant les deux derniers mois et continue d'évaluer un plan de simplification de sa flotte et elle n'exclut pas le retrait d'avions supplémentaires.

