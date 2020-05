Covid-19: easyJet prévoit la suppression d'un tiers de ses effectifs

Article publié le 29 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie orange a annoncé le licenciement de près de 4 500 salariés ainsi que la réduction de sa flotte.

Comme annoncé la semaine dernière, easyJet reprendra ses vols le 15 juin, en desservant un petit nombre de lignes. Le programme initial comprendra principalement des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France. En ce qui concerne la capacité pour le quatrième trimestre 2020, easyJet prévoit actuellement d'assurer environ 30 % de la capacité prévue au quatrième trimestre 2019.



Ainsi easyJet a annoncé qu'elle allait prendre des mesures pour lutter contre la crise du coronavirus.



La compagnie orange a annoncé qu'elle prévoyait la réduction de la taille de sa flotte. A la fin de l'année 2021 la flotte d'easyJet se situera à environ 302 appareils soit 51 avions de moins que la taille prévue pour la fin de l'année 2021. La réduction de la taille de la flotte sera réalisée grâce aux mesures précédemment annoncées, notamment le report des livraisons de nouveaux avions et la re-livraison des avions loués.



easyJet a également annoncé la suppression d'un tiers de ses effectifs correspondant à près de 4 500 salariés de la compagnie.



Johan Lundgren, CEO d’easyJet, a déclaré : "nous sommes conscients que nous traversons une période critique ; nous devons prendre des décisions très difficiles qui impacteront nos équipes. Notre objectif demeure de protéger autant d'emplois que possible sur le long terme. Nous restons concentrés sur les mesures nécessaires pour l'entreprise, sa santé et sa pérennité à long terme, dans la lignée des mesures que nous avons rapidement prises au cours des trois derniers mois pour relever les défis imposés par le virus. Bien que nous reprenions notre activité le 15 juin, nous anticipons une augmentation lente de la demande, qui ne reviendra pas au niveau atteint en 2019 avant environ trois ans. Dans ce contexte, nous comptons réduire la taille de notre flotte et optimiser notre réseau ainsi que le fonctionnement de nos bases. En conséquence, nous prévoyons de réduire jusqu’à 30% des effectifs à travers l'entreprise. Nous continuerons à supprimer les coûts et les dépenses non-essentielles à tous les niveaux. Un processus de consultation des employés sera mis en place dans les prochains jours. Avec ces mesures, nous voulons nous assurer que notre entreprise sorte de cette crise encore plus compétitive, afin qu’easyJet puisse envisager l’avenir de manière sereine."





