Covid-19 : LATAM se déclare en faillite

LATAM Airlines Group S.A. et ses filiales au Chili, au Pérou, en Colombie, en Équateur et aux États-Unis ont déposé une demande de protection du Chapitre 11 des États-Unis.

LATAM Airlines Group S.A. et ses filiales au Chili, au Pérou, en Colombie, en Équateur et aux États-Unis se sont déclaré en faillite et ont lancé aujourd'hui une réorganisation et une restructuration volontaires de leur dette sous la protection du Chapitre 11 aux États-Unis avec le soutien des familles Cueto et Amaro et de Qatar Airways, deux des principaux actionnaires de LATAM.

Le groupe a obtenu le soutien financier d'actionnaires, dont les familles Cueto et Amaro, qui ont des liens durables avec LATAM, et Qatar Airways, pour fournir jusqu'à 900 millions de dollars en financement de débiteur-exploitant. Au moment du dépôt de la demande, le groupe disposait d'environ 1,3 milliard de dollars US en liquidités.

LATAM et ses filiales sont également en pourparlers avec leurs gouvernements respectifs du Chili, du Brésil, de la Colombie et du Pérou pour les aider à trouver des financements supplémentaires, à protéger les emplois.

Les filiales de LATAM en Argentine, au Brésil et au Paraguay ne sont pas incluses dans la demande .

LATAM Airlines Group S.A. et ses filiales continueront d’opérer les vols commerciaux et les vols de fret, sous réserve de demande et selon les restrictions de voyage en usage.

Roberto Alvo, directeur général de LATAM a déclaré : "LATAM est entré dans la pandémie COVID-19 en tant que groupe aérien sain et rentable, mais des circonstances exceptionnelles ont entraîné un effondrement de la demande mondiale et ont non seulement paralysé l'aviation, mais ont également changé le secteur dans un futur proche. Nous avons mis en œuvre une série de mesures difficiles pour atténuer l'impact de cette perturbation sans précédent du secteur, mais en fin de compte, cette voie représente la meilleure option pour consolider les fondations de notre groupe aérien. Nous nous tournons vers l'avenir post-COVID-19 et nous nous concentrons sur la transformation de notre groupe afin de nous adapter à une nouvelle façon de voler en constante évolution, la santé et la sécurité de nos passagers et de nos employés étant primordiales."

Ignacio Cueto, président du conseil d'administration de LATAM a déclaré : "face à la plus grande crise de l'histoire de l'aviation, le Conseil a approuvé cette direction après avoir analysé toutes les alternatives disponibles pour assurer la pérennité du groupe. Comme nous nous sommes adaptés aux nouvelles réalités du passé, nous sommes confiants que LATAM sera capable de réussir dans le contexte post-COVID-19 et de continuer à servir l'Amérique latine, en reliant la région au monde."

