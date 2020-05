Covid-19 : port du masque obligatoire sur les vols Air France

Article publié le 5 mai 2020 par David Dagouret

A compter du 11 mai prochain la compagnie nationale française demandera à ses clients de porter un masque durant tout le vol.

Conformément à la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports, Air France a annoncé qu'elle demandera à ses clients de porter un masque tout au long de leur voyage à compter du 11 mai 2020.

Les clients seront informés de cette obligation sur tous les canaux de communication (email, sms, sites internet) avant leur départ et invités à se munir d'un ou plusieurs masques pour leur voyage.

Air France a rappelé que le port du masque est obligatoire pour l'ensemble des membres d'équipage et des agents en contact avec les clients,

La compagnie aérienne précise que l'air en cabine est renouvelé toutes les 3 minutes. Les avions Air France sont équipés d'un système de recyclage avec des filtres "High Efficiency Particulate Air" ou filtres HEPA, identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. Ces filtres extraient plus de 99,99% des virus les plus petits, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre, assurant ainsi la conformité de l'air des cabines avec les normes de qualité. Les virus de type coronavirus, dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre sont filtrés par les filtres HEPA.

