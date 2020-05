Covid-19 : Twin Jet rembourse les billets annulés

Article publié le 20 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé qu'elle rembourserait ses clients dont les vols ont été annulés suite à la crise du coronavirus.

Twin Jet a annoncé qu'elle allait rembourser ses clients dont les vols ont été annulés suite à la crise di coronavirus. D'après la compagnie française, si un billet a été réservé et que le vol a été annulé en raison de la Covid-19, le client sera automatiquement remboursé.

Olivier Manaut président de Twin Jet a déclaré : "notre politique commerciale est claire et sans ambiguïté : nos clients n'ont pas eu besoin de faire une réclamation pour obtenir un remboursement d'un vol annulé cause COVID. Nous sommes une des très rares compagnies en France à avoir fait ce choix, mais pour nous il était évident. Les clients nous font confiance en nous versant en avance le paiement d'un vol, si nous ne pouvons pas le réaliser alors nous le remboursons. Nous n'avons évidemment pas d'avis sur les choix des autres compagnies en matière de remboursement car la situation est éminemment trop complexe pour pouvoir juger des situations toutes différentes, mais notre stratégie sur cette question a toujours été très différente de celle de tous nos confrères ou concurrents, une nouvelle fois. Nos clients sont notre avenir… Et ils doivent avoir confiance en leur transporteur pour pouvoir réserver."

