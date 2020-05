Crash d'un avion de la compagnie Pakistan International Airlines

Article publié le 22 mai 2020 par David Dagouret

Un appareil de la compagnie nationale du Pakistan s'est écrasé dans un quartier de la ville de Karachi.

Les autorités du Pakistan ont annoncé qu'un appareil de la compagnie nationale, Pakistan International Airlines (PIA) s'est écrasé près d'un quartier résidentiel de la ville de Karachi. Il s'agirait d'un Airbus A320, immatriculé AP-BLD, msn 2274, qui se serait écrasé. Cet appareil est entré en service en septembre 2004 et il fait parti de la flotte de la PIA depuis octobre 2014. L'appareil venait de l'aéroport de Lahore et avait pour destination Karachi sous le numéro de vol PK8303.

A bord de l'aéronef se trouvaient 107 personnes, 99 passagers et 8 membres d'équipages. Pour l'instant, les causes de l'accident sont inconnues et les autorités n'ont pas encore annoncé le nombre de victime.

